Maudy Ayunda Hingga Najwa Shihab Ramaikan Pertamina Renjana Cita Srikandi

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Dalam rangka upaya mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia, Leet Media mempersembahkan Pertamina Renjana Cita Srikandi.

Chief Marketing Officer (CMO) Leet Media, Indah Setyani menjelaskan Renjana Cita Srikandi dirangkai dari 3 kata, yakni Renjana, Cita, dan Srikandi.

Adapun Renjana mempunyai arti rasa hati yang kuat, Cita berarti keinginan atau kehendak, dan Srikandi yang berarti wanita yang gagah dan berani.

Acara tersebut mengangkat slogan Energizing You, Elevating Each Other yang mempunyai makna untuk secara nyata memberikan energi melalui inspirasi, motivasi, sekaligus pembekalan diri hingga menguatkan kolaborasi perempuan Indonesia yang unggul di kompetisi global.

Nantinya, Pertamina Renjana Cita Srikandi bakal digelar selama tiga hari di Senayan Park, Jakarta pada 17 - 19 Mei 2024.

"Ide acara ini sebagai wadah perempuan Indonesia, kami menampilkan bakat dan talenta yang digelar selama 3 hari," ujar Indah Setyani di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (10/5).

Pertamina Renjana Cita Srikandi berlangsung selama 3 hari dengan agenda kegiatan yang terdiri dari Gelar Wicara, Lokakarya, Pameran, dan Penampilan Seni.

Itu mewakili 3 unsur penting dalam merasakan pengalaman peningkatan kompetensi perempuan Indonesia, yakni Karsa, Kriya dan Karya.