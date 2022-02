Sunoto Siap Berlaga di One Championship: Bad Blood

jpnn.com, JAKARTA - NET TV siap menghadirkan program olahraga spesial One Championship: Bad Blood. Pertarungan seni bela diri campuran (Mix Martial Art) kelas dunia ini hadir pada Jumat (11/2) pukul 22.00 WIB.

Ajang bergengsi tersebut juga akan menghadirkan kejutan aksi Sunoto, atlet MMA asal Indonesia yang terlibat dalam pertarungan kelas dunia di One Championship: Bad Blood.

Deddy Sudarijanto, CEO NET TV mengatakan hadirnya laga tersebut merupakan upaya mengembangkan tontonan menarik dan menghibur, sekaligus mendorong potensi olahraga bela diri di Indonesia.

“Kemampuan atlet-atlet MMA kelas dunia tentu dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi atlet olahraga bela diri Indonesia," kata Deddy Sudarijanto dalam keterangannya, Kamis (10/2).

Kompetisi seni bela diri campuran One Championship sebelumnya dikenal dengan nama One Fighting Championship. One Championship merupakan ajang pengembangan atlet bela diri yang berbasis di Singapura dan diluncurkan sejak 14 Juli 2011.

Program ajang bergengsi dunia ini dikembangkan oleh mantan eksekutif senior dari ESPN Star Sports Victor Cui dan pengusaha Chatri Sitvodrong dengan dukungan sejumlah entitas besar internasional.

Puncak laga One Championship: Bad Blood akan menghadirkan persaingan perebutan gelar juara dunia antar Bibiano Fernandes dan John Lineker yang akan duel untuk merebut gelar juara dunia ONE Bantamweight.

Laga penentu lainnya memperebutkan sabuk emas interim Heavyweight juga akan menghadirkan aksi keras antara Anatoly Malykhin (Rusia) dan Kirill Grishenko (Belarusia).