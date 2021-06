Suns Hancurkan Lakers, Nuggets Butuh 2OT, Nets Tembus Semifinal

jpnn.com, PHOENIX - Unggulan kedua Wilayah Barat Phoenix Suns menghajar juara bertahan NBA LA Lakers di gim kelima babak pertama playoffs.

Bermain di kandang sendiri di Phoenix Suns Arena, Rabu (2/6) siang WIB, Suns menang telak sampai 15 bola, 115-85.

Devin Booker menjadi bintang tuan rumah dengan mencetak 30 poin.

Dari kubu Lakers, absennya Anthony Davis karena cedera, membuat LeBron James kehilangan tandem.

James menjadi pencetak angka terbanyak Lakers dengan 24 poin.

Kemenangan ini membuat Suns untuk sementara unggul 3-2 (best of seven) dan gim keenam akan berlangsung di markas Lakers, Jumat (4/6).

Masih di Wilayah Barat, pertemuan Denver Nuggets vs Portland Trail Blazers masih panas.

Nuggets butuh dua kali overtime untuk menang 147-140.