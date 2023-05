Superman Is Dead Hingga Kangen Band Siap Hebohkan Singaraja Fest 2023

jpnn.com, BALI - Sejumlah musisi siap menghebohkan festival musik, Singaraja Fest 2023 di Keramas Aero Park, Gianyar, Bali pada 27 Mei.

Beberapa nama yang bakal beraksi di antaranya, Superman Is Dead (SID), Lolot Band, Bagus Wirata, Joni Agung & Double T, Jun Bintang & The Strongking, Kis Band, Rajawali Ingkar Janji, dan Scared of Bums.

Tidak hanya itu, Singaraja Fest 2023 juga menghadirkan GIGI, Tipe-X, Kangen Band, serta Parade Hujan (Payung Teduh x Pusakata).

"Kami bangga bisa terlibat dan mendukung Singaraja Fest 2023. Sebab keberadaan Singaraja Fest yang digelar sebagai bentuk dukungan kreativitas lokal khususnya di Bali diharapkan mampu mendorong kebangkitan ekonomi," ucap Dewa Budjana, gitaris GIGI.

"Semoga event seperti ini bisa ada di daerah-daerah lain guna mendukung musisi lokal yang kemudian mampu hadir di kancah nasional," beber Andika Mahesa, vokalis Kangen Band.

Singaraja Fest 2023 diadakan oleh brand lokal Singaraja dengan konsep festival in the park yang berisi suguhan musik dan hiburan seru.

Dua pekan menjelang acara, tersebut disambut antusias oleh para calon penonton.

Buktinya, tiket Singaraja Fest 2023 telah habis terjual alias sold out.