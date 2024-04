Surya Paloh Nilai Usulan Hak Angket Sudah Jauh dari Harapan Bersama

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menilai usulan penggunaan hak angket DPR terkait pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 sudah jauh dari harapan bersama.

Dia menyebut usulan hak angket tak lagi relevan dengan situasi politik saat ini.

Meski demikian Surya memastikan Partai NasDem tidak akan menghalangi langkah politikus DPR atau partai politik lain yang masih menghendaki dan memperjuangkan hak angket.

"Progress perjalanan waktu sebetulnya menunjukkan hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisi hari ini. Itu menurut NasDem. Satu proses perjalanan minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari ke hari, saya melihat esensi keberadaan hak angket sudah jauh dari harapan bersama,” ujar Surya Paloh di Jakarta, Senin (22/4).

Surya melanjutkan NasDem berkeyakinan waktu dan momentum untuk hak angket tak lagi tepat.

“NasDem menyatakan timeframe-nya tidak tepat lagi. Saya harus katakan itu,” ucapnya.

Sikap Surya Paloh menunjukkan hasil evaluasi NasDem terhadap usulan hak angket.

Surya Paloh saat jumpa pers setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 21 Maret 2024 menyebut NasDem masih akan mengevaluasi usulan hak angket.