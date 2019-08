Suzuki Dapat Kado Spesial di Ultah KPU Bea dan Cukai

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menerima apresiasi dari Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada ajang KPU Awards 2019 yang dilaksanakan dalam rangka memeringati Hari Ulang Tahun KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ke-12, Rabu, (14/8).

Pada ajang bergengsi tersebut, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menobatkan Suzuki sebagai salah satu nominator Non Mitra Utama (MITA) Non Authorized Economic Operator (AEO) terbaik.

“Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok kepada Suzuki. Dinobatkan sebagai nominator Non MITA Non AEO terbaik merupakan sebuah prestasi bagi kami karena hal tersebut membuktikan bahwa kami telah mematuhi peraturan pemerintah. Melalui apresiasi ini kami berkomitmen untuk semakin meningkatkan kinerja demi mendukung kerja sama yang semakin baik dengan pemerintah, khususnya dengan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,” papar Head of Export Import PT SIS, Hady Surjono Halim.

Suzuki terpilih sebagai nominator Non MITA Non AEO terbaik karena dinilai patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan mendukung pemerintah dalam hal kebijakan ekspor-impor. Suzuki merupakan perusahaan yang patuh administrasi kepabeanan karena secara rutin memberikan laporan yang benar dan diserahkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Selain patuh administrasi, Suzuki juga dinilai memiliki dwelling time (waktu tinggal) yang singkat dan memenuhi ketentuan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan ekspor-impor, Suzuki turut berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu.

“Prestasi ini menjadi pemacu bagi Suzuki untuk terus meningkatkan kinerja, baik di bidang ekspor maupun impor. Kami berkomitmen untuk selalu patuh dan mendukung berbagai peraturan pemerintah sehingga kehadiran Suzuki di Indonesia dapat memberi kontribusi yang besar bagi perekonomian bangsa,” tutup Hady. (mg8/jpnn)