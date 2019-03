Syahrini: Aku Bangga Jadi Wanita Sunda

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini mengungkap kebanggaannya saat mengusung adat Sunda dalam pernikahannya dengan Reino Barack di Tokyo, Jepang, pada 27 Februari 2019 lalu.

Sebagai perempuan berdarah Sunda, dia bangga mengenakan siger (mahkota) putih dalam prosesi resepsi pernikahan.

"Aku Bangga Menjadi Wanita Sunda, Membawa Tradisi Sunda Ke Negara Sakura, Memakai SIGER Kebanggaan Orang Sunda," tulis Syahrini sebagai keterangan foto yang diunggah di Instagram pribadinya, Kamis (14/3).

Pelantun Cintaku Kandas itu mengatakan, siger merupakan mahkota pengantin wanita Sunda. Siger yang dikenakannya pun dibuat secara khusus oleh desainer Rinaldy Yunardi.

"SIGER ( Mahkota Pengantin Wanita Sunda ) Di Buatkan Khusus Nan Indah Penuh Cinta, Sehingga Tampak Istimewa Dan Sempurna Oleh Sang MAESTRO The One And Only @rinaldyyunardi Terimakasih Atas Cintanya Untukku, I Love You Koko Sayang !" sambung Syahrini.

