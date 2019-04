Syarat Ketat Pembelian Tiket Konser Shawn Mendes

jpnn.com - There's nothing holding Shawn back to come to Indonesia! Bintang pop dunia Shawn Mendes secara resmi mengumumkan kedatangannya ke Jakarta lewat akun Instagram-nya. Ya, Jakarta masuk daftar kota yang disambangi Shawn pada tur Asia tahun ini.

Solois asal Kanada tersebut memulai rangkaian Shawn Mendes The Asia Tour 2019 di Bangkok. Jakarta menjadi kota keempat setelah Singapura dan Kuala Lumpur.

Saking spesialnya, empat promotor bekerja sama untuk mewujudkan tampilnya Shawn. Yakni, AEG Presents, PK Entertainment, Messina Touring Group, dan Sound Rhythm yang bekerja sama dengan Traveloka.

Penampilan spesial pelantun Stitches tersebut digelar di Sentul International Convention Center 8 Oktober mendatang. Promotor belum menerima setlist lagu-lagunya.

Promotor menyediakan tiket presale sejak Kamis (25/4). CEO PK Entertainment Peter Harjani menjelaskan, tiket hanya bisa dibeli di online ticketing site. Selain itu, nomor KTP harus dicantumkan.

"Tujuannya, yang nonton benar-benar fans Shawn," paparnya. Sekali transaksi juga dibatasi maksimal enam tiket. (deb/c18/nda)