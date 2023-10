Syifa Hadju Aktif Bela Palestina, Respons Rizky Nazar Bisa Bikin Hati Berbunga-bunga

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rizky Nazar merespons aksi kekasihnya, Syifa Hadju yang turun ke jalan untuk membela Palestina.

Respons tersebut diperlihatkan Rizky Nazar melalui kolom komentar unggahan Syifa Hadju.

Rizky Nazar terlihat mengirimkan tiga emoticon love merah dalam kolom komentar unggahan yang memperlihatkan Syifa Hadju ikut aksi bela Palestina.

Melihat respons pemain film The Way I Love You tersebut, warganet pun bereaksi.

Banyak warganet menduga komentar tersebut memperlihatkan Rizky Nazar yang bangga akan sang kekasih.

Tidak sedikit warganet menganggap respons Rizky Nazar di kolom komentar sebagai reaksi yang menggemaskan.

Beberapa dari warganet bahkan merasa iri dengan model pacaran Syifa Hadju dan Rizky Nazar.

Sebelumnya, Syifa Hadju baru-baru ini diketahui turun aksi damai ke jalan untuk membela Palestina.