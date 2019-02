Syuting Star Wars: Episode IX Rampung

Star Wars. Foto: Wikipedia

jpnn.com - Kabar baik datang dari galaxy far far away. J.J. Abrams mengumumkan bahwa sesi syuting film Star Wars: Episode IX selesai kemarin, Sabtu (16/2).

Melalui akun Twitter dan Instagram, sutradara film itu mengunggah foto hari terakhir. Tampak karakter Daisey Ridley (pemeran Rey), John Boyega (Finn), dan Oscar Isaac (Poe Dameron) berpelukan erat.

''Rasanya mustahil, tapi hari ini syuting Episode IX telah selesai. Selamanya aku utang budi kepada kalian semua,'' cuit Abrams di Twitter.

Boyega mengungkapkan hal serupa. Aktor kelahiran London itu sangat bersyukur menyelesaikan Episode IX yang telah menjadi bagian hidupnya tersebut.

''Proses yang luar biasa! J.J. terima kasih telah membuat mimpiku menjadi nyata,'' sebut Boyega sembari mengunggah foto yang sama dengan Abrams. Sementara itu, Ridley tak mau kalah.

''Final saga Skywalker telah selesai. #IX @jjabramsofficial @starwarsmovies @johnboyegaand Oscar Isaac,'' urainya.

Banyak fans yang menduga bahwa foto itu berlatar planet asal Rey, Jakku, atau Tatooine, planet asal Luke Skywalker (Mark Hamill). Dua planet itu memang memiliki karakteristik serupa. Berupa padang pasir luas yang panas dan berdebu. Namun, planet Tatooine belum pernah muncul di trilogi ini. Mungkinkah ketiganya sedang melakukan pemakaman untuk Luke di planet itu? Siapa tahu.

