Tadpole Finance Project DeFi Diperdagangkan di Indodax dan Berbagai Market Global

jpnn.com, JAKARTA - Aset kripto berbasis Defi Tadpole Finance (TAD) listing di Indodax pada Rabu (3/2) kemarin.

Tadpole merupakan project open source yang juga merupakan dalam project percobaan yang berhubungan dengan blockchain untuk mengembangkan decentralized finance (DeFi).

TAD sebelumnya diperdagangkan di market Uniswap, Hotbit, Coinsbit dan marketplace asal Korea Selatan Bithumb Global.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, Tadpole merupakan defi project yang berdasarkan sistem lending - saving yang menggunakan base blockchain, sehingga jauh lebih aman.

Saat ini, harga TAD stabil di atas 150 ribi per tokennya.

“Sebelumnya, TAD sudah listing di market global. Kemarin Tadpole sudah listing di Indodax. Pergerakan harga tadpole cukup stabil dari dibagikan gratis hingga sekarang harga per tokennya lebih dari Rp150ribuan per token bahkan kemaren sempat menyentuh 300ribu per tokennya,” kata Oscar Darmawan, Kamis (4/2).

TAD memiliki 1.000.000 dengan total market cap diatas Rp150 miliar.

Selain dengan membeli di Indodax dan di market global, TAD juga didapatkan dari beberapa programnya seperti Genesis Mining, Platform Liquidity Minig, DEX Liquidity Mining dan Developer Rewards.