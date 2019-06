Tak Tersorot, Channing Tatum dan Jessie J Makin Lengket

jpnn.com - Walau jarang mendapat sorotan, hubungan cinta Channing Tatum, 39, dan Jessie J, 31, terjalin semakin kuat. Keduanya mulai berkencan pada Oktober 2018. Jessie pun kini akrab dengan Everly, putri Tatum dengan mantan istrinya, Jenna Dewan.

Pelantun Do It Like a Dude itu menyatakan, mendekati Everly bukan hal yang sulit. ''God no. Dia baru berusia 6 tahun dan menyenangkan banget,'' ucapnya.

Jessie mengungkapkan, dirinya kini bahagia dengan hubungannya. Musisi asal Inggris tersebut tidak ingin buru-buru menikah. Bagi dia, Tatum memenuhi seluruh kriteria cowok idamannya.

''Aku selalu mencari pria yang punya selera humor oke dan bermoral baik. Dan bersih. Cowok yang rajin mandi itu penting!'' paparnya sebagaimana dikutip The Times.

Sambil bercanda, musisi kelahiran 27 Maret 1988 tersebut ingin memboyong Tatum sebagai pembuka konsernya. ''Chan (panggilannya buat Tatum) bakal jadi pembuka konser sebagai stripper. Dia pasti mau! Bisa menambah penjualan tiket juga, kan?'' ungkap Jessie. Meski belum berencana menikah, Jessie menyatakan bahwa dirinya tidak memungkiri ingin menjadi ibu kelak.

Namun, peluang Jessie untuk bisa hamil amat tipis. Sebab, dia didiagnosis infertil pada 2014. Dia sudah melakukan yang terbaik, mulai memperbaiki pola makan hingga rutin olahraga.

Jessie menyatakan, dirinya pasrah, tetapi tidak menyerah. ''Aku tidak keberatan jika harus adopsi atau mencari ibu pengganti (surrogate),'' tegasnya. (EW/The Times/fam/c15/jan)