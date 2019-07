Taklukkan Tim-Tim Terbaik, Amerika Serikat Juara Piala Dunia Wanita 2019

jpnn.com, LYON - Amerika Serikat mengukuhkan dominasi mereka di sepak bola wanita usai mempertahankan gelar di Piala Dunia Wanita 2019.

Dalam laga final di Stade de Lyon, Minggu (7/7) malam WIB, AS mengalahkan Belanda 2-0 berkat gol dari penalti Megan Rapinoe di menit ke-61 dan Rose Lavelle pada menit ke-69.

Ini merupakan gelar keempat AS setelah 1991, 1999 dan 2015. The Stars and Stripes juga mencetak tiga kali final beruntun setelah 2015 (menang dari Jepang) dan 2011 (kalah dari Jepang).

Di Prancis 2019 ini, Alex Morgan dkk tak terkalahkan. Menjadi juara Grup F setelah menang 13-0 dari Thailand, 3-0 melawan Chile dan 2-0 dengan Swedia.

Perjalanan AS yang sesungguhnya untuk mempertahankan gelar baru dimulai dari 16 Besar. Spanyol memberikan perlawanan di fase pertama play-off. AS hanya menang tipis 2-1. Cobaan lebih berat mereka lewati di perempat final, saat menghadapi tuan rumah Prancis. AS menang tipis lagi 2-1. Di semifinal, si petahana kembali berhadapan dengan salah satu tim tangguh Eropa, Inggris. AS menang 2-1.

