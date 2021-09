Tampil Bertiga, Jonathan Kuo Akan Bawakan Mahakarya Felix Mendelssohn

jpnn.com, JAKARTA - Pianis berbakat Jonathan Kuo terus aktif menggelar pertunjukan meski di tengah pandemi.

Setelah sukses menggelar konser The Russians Connections dan The Great Three 'B', dia kembali akan menampilkan karya-karya kolosal komponis besar dunia.

Jonathan bakal tampil dalam program virtuosik membawakan karya komponis yang pernah tinggal dan berkarier di Leipzig, Jerman yakni Robert Schumann (Symphonic Etudes, Op. 13) dan Felix Mendelssohn (Trio for Piano, Violin & Cello, Op 49).

"Keduanya adalah komposer Jerman yang terkenal. Alasan lain mengapa saya memilih keduanya adalah meski tinggal di daerah yang sama, mereka menunjukkan karakter yang berbeda,"kata Jonathan, Kamis (30/9).

Sesuai dengan tema, Jonathan mengangkat ‘In Leipzig’ sebagai penampilan ketiganya di tahun 2021.

Penampilan pria yang akrab disapa Jo itu bisa disaksikan melalui kanal YouTube Jakarta Sinfonietta pada Jumat 1 Oktober pukul 20.00 WIB.

Berbeda dengan penampilan sebelumnya, Jonathan bakal tampil bersama dua rekannya dari Jakarta Sinfonietta yaitu Ahmad Ramadhan (biola) dan Dani K Ramadhan (cello).

Di bawah bimbingan Iswargia R Sudarno dari Konservatorium Musik Jakarta, Jonathan sudah berlatih sejak 2 bulan lalu demi konser kali ini.