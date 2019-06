Tampil Perdana Seorang diri, Seperti ini Perasaan Ifan Seventeen

jpnn.com, JAKARTA - Ifan Seventeen akhirnya untuk kali pertama manggung tanpa kehadiran teman-teman seperjuangannya yang tewas tersapu Tsunami Banten, pada Desember 2018 lalu.

Ifan mengaku canggung berdiri sendiri tanpa ditemani Muhammad Awal Purbani, Herman Sikumbang dan Windu Andi Darmawan, rekan-rekan yang sudah bersama 20 tahun.

Ifan pun mengucap rasa syukur karena masih dipercaya untuk bisa tampil.

“Alhamdulillah hari ini mulai manggung lagi, the very first gig since December last year,” tulis Ifan lewat akun Instagramnya, Selasa (18/6).

Karena tampil sendiri, Ifan mengaku sengaja mengambil job di panggung yang tidak terlalu besar.

“Untuk pengenalan kembali ke panggung, pengenalan kembali ke semua suasana diatasnya, untuk sesuatu yang besar di akhir tahun ini insyaAllah,” ungkapnya.

“Eventhough it felt so awkward (canggung) di atas panggung tanpa anak-anak, dan memang butuh keberanian yang besar buatku sampai bisa nginjekin kaki di atas panggung lagi. Tapi insyaAllah semua ini buat rencana besar di akhir tahun, bismillah,” pungkas pemilik nama Riefian Fajarsyah ini. (nin/pojoksatu/jpnn)