Tangis Baim Wong Pecah Melihat Anak Pertamanya Lahir

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Baim Wong tak kuasa menahan air mata ketika menyambut kelahiran anak pertama, buah cintanya dengan Paula Verhoeven.

Tangis Baim Wong pecah ketika anak pertamanya lahir selamat dengan berat 3,5 kg dan panjang 50 cm.

"Pas denger tangisan dia, saya nangis. Paula juga nangis dari awal. Apalagi pas ngelihat bayinya sehat. Itu pas bayinya dipijit dokter saya nangis," kata Baim Wong saat ditemui di RSIA Bunda Menteng, Jakarta, Sabtu (28/12).

Baim Wong mengatakan, momen pertama kali menyentuh sang buah hati itu lah yang membuat dirinya berkesan.

"Skin to skin buat saya yang agak mengharukan, karena ini hubungan skin to skin, si Paula lihat saya nangis. Jadinya terharu juga saya. Pas saya skin to skin itu di ruang bayi," tambah dia.

Pemain film Titisan Setan itu mengaku bahagia telah menjadi ayah. "Seneng banget kok cuma sekarang lagi pikirin misahin kucing sama bayi. Kata dokter enggak boleh, musuhnya bayi itu bulu kucing dan bulu burung. Jadi lagi pikirin itu," ujarnya.(ant/jpnn)