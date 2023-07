Tanoto Scholars Gathering Jadi Ajang Mencetak Calon Pemimpin Bangsa 

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation (TF) fokus membekali para mahasiswa dengan keahlian, pelatihan karakter, dan pengalaman nyata sejak dini yang akan menjadi bekal mereka memimpin masa depan.

Melalu program TELADAN, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981, ini membangun komunitas pemimpin yang bisa memberi kontribusi positif bagi lingkungan tempat mereka tinggal dan bekerja secara berkelanjutan.

Dewan Wali Amanat TF Anderson Tanoto mengatakan sebagai pemimpin masa depan, harus memiliki karakter.

"Karakter dibangun bukan hanya dari diskusi-diskusi semata, tetapi juga dari experiential learning, seperti kegiatan TSG saat ini,” kata Anderson dalam sambutannya saat pembukaan Tanoto Scholars Gathering (TSG) 2023 dikutip Senin (31/7).

Anderson berharap kesempatan dalam rangkaian TSG 2023 ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para Tanoto Scholars untuk belajar dan menambah pengalaman.

"Saling belajarlah dengan scholars dari kampus berbeda yang ada di acara ini satu sama lain dan serap ilmu dari para pembicara ahli yang hadir selama kegiatan ini,“ ujar Anderson.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, yang juga menjadi pembicara dalam TSG 2023 memberikan paparan mengenai bagaimana Tanoto Foundation mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin di masa depan.

“Ada pepatah China mengatakan - If you want 1 year of prosperity, grow grain, if you want 10 years of prosperity, grow trees, if you want 100 years of prosperity, grow people, dan inilah yang dilakukan founder Tanoto Foundation Pak Sukanto," ungkap Menkes Budi.