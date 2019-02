Tanpa Ahmad Dhani, Dewa 19 Hibur Malaysia Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - Grup Band Dewa 19 bakal menggelar konser di Malaysia pada malam ini, Sabtu (2/2). Ini merupakan panggung pertama band legendaris itu sejak ditahannya Ahmad Dhani.

Posisi Ahmad Dhani nantinya diisi oleh anaknya, Dul Jaelani. Putranya itu bertugas memainkan keyboard bersama personel Dewa 19 lainnya.

Konser ini bakal lengkap dengan kehadiran dua mantan vokalis Ari Lasso dan Once.

"Baladewa Malaysia, here it is, ABDUL QODIR JAELANI (Dul Jaelani) on keyboard! #DulJaelani," tulis akun Instagram @de19wa, mengumumkan Dul akan bergabung.

Saat ini personel Dewa 19 Reunion telah berada di Malaysia. Mereka sudah menjalani serangkaian kegiatan sebelum naik panggung nanti malam. Mulai dari pengecekan tata suara sampai konferensi pers dengan media setempat.

"Media sessioan," ungkap akun Dewa 19.

Konser Dewa 19 Reunion diadakan di Stadion Malawati Shah Alam, Malaysia. Menurut informasi pihak promotor, konser dimulai sekitar pukul delapan malam waktu setempat. (mg3/jpnn)