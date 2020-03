Tara Basro Pamer Foto Tanpa Busana, Ini Reaksi Joko Anwar

jpnn.com - FOTO Tara Basro yang penuh percaya diri tanpa busana dengan menunjukkan lipatan lemak perutnya kini jadi bahan pembicaraan di dunia maya.

Pasalnya, selama ini dia biasa menunjukkan bentuk tubuh sempurna sebagai seorang artis yang bertubuh langsing dan berperut rata di setiap posting-annya di akunnya di Instagram.

Foto terbaru yang diunggah Tara ini juga mendapat tanggapan dari sutradara Joko Anwar. Joko mengaku mengenal aktris Tara Basro sebagai sosok yang nyaman dengan dirinya sendiri.

“Dia nyaman dengan dirinya sendiri dan itu penting, agar menginspirasi orang supaya nyaman dengan dirinya sendiri,” ujar Joko ditemui usai peluncuran Samsung seri Galaxy S20 dan Galaxy Z Flip di Jakarta, Rabu.

“Karena everybody is special dan itu benar, itu aku terapkan banget. Everybody special, everybody is beautiful. Apapun bentuk badan, raut muka, kulit, dan semuanya. Dengan langkahnya itu, saya mengagumi Tara dengan cara dia memandang hidup dan dirinya,” dia melanjutkan.

Joko juga mengenal Tara sebagai seorang yang rendah hati, yang bahkan tidak segan untuk beristirahat beralaskan aspal saat istirahat pengambilan gambar.

Baca Juga: Tara Basro Sebut Perempuan Tanah Jahanam Lebih Menakutkan ketimbang Pengabdi Setan

Sebagai seseorang yang pernah bekerja sama dengan Tara dalam film “Perempuan Tanah Jahanam” dan “A Copy of My Mind,” Joko melihat bahwa Tara mau mendengarkan arahan dan menerima masukkan demi pengembangan karakter dalam film.

“Ya dia (Tara Basro) manusia biasa aja dan kebetulan dia adalah seorang pemain film, itu yang aku suka sih. Dia juga merasa orang biasa aja dan tidak pernah meminta perlakuan lebih," kata Joko.