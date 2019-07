Tatjana Saphira Beri Dukungan untuk Jefri Nichol

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan morel terus berdatangan untuk aktor Jefri Nichol yang baru saja ditangkap karena kasus narkoba.

Salah satu dukungan datang dari rekan seprofesi, Tatjana Saphira. Dia menyampaikan dukungan melalui akun Instagram pribadinya.

Kekasih Herjunot Ali itu berharap semua keadaan bisa segera pulih. "Hugs to my brother Jefri, all will be well soon," ungkap Tatjana Saphira menyertai sebuah foto Jefri Nichol, Rabu (24/7).

Tatjana Saphira dan Jefri Nichol diketahui punya hubungan cukup dekat sebagai rekan kerja. Beberapa waktu lalu keduanya membintangi film berjudul Hit N Run bersama Joe Taslim.

Sementara itu, Jefri Nichol ditangkap polisi karena kasus narkoba. Dia diciduk di tempat tinggalnya di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (22/7) malam.

Saat penangkapan Jefri Nichol, polisi menemukan barang bukti yakni narkoba jenis ganja seberat 6,01 gram. Ganja tersebut disimpan di lemari pendingin.

Jefri Nichol dinyatakan positif memakai narkoba setelah dilakukan tes urine. Saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus yang menjerat cowok 20 tahun tersebut. (mg3/jpnn)