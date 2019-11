TAYTB Festival Ajak Milenial Melek Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia mendukung program ‘Tidak Ada yang Tidak Bisa (#TAYTB) Festival’ yang diselenggarakan Bank OCBC NISP. Program tersebut merupakan rangkaian program Tidak Ada yang Tidak Bisa (#TAYTB) Festival memeriahkan bulan literasi dan inklusi keuangan di bulan Oktober, yang dicanangkan oleh pemerintah.

Great Eastern Life Indonesia menghadirkan selebritas tanah air yang inspiratif untuk berbagi mengenai pengelolaan keuangan pada 3 kelas seminar. Kelas pertama yang bertajuk “The Greatest Love of All” menghadirkan Christian Sugiono sebagai narasumber.

“Menjadi entrepreneur dan menjalani hobi sesuai passion itu penting, tetapi yang menjadi prioritas paling utama saya adalah memberikan proteksi untuk keluarga”, ujar Christian Sugiono dalam siaran tertulis, Senin (4/11).

Suami Titi Kamal ini menjadi narasumber di kelas pertama yang diadakan pada 31 Oktober 2019 lalu. Sedangkan untuk kelas kedua di hari yang sama, penyelenggara menghadirkan Bambang Reguna Bukit, atau disapa Bams.

Seminar yang dihadiri Bams mengambil tema Greath Health, Great Wealth. Seminat ini menekankan pentingnya memiliki perlindungan asuransi untuk kesehatan agar aset kita dapat tetap terjaga.

“Menjalani hidup sehat dan pola makan sehat saja tidak cukup. Memiliki perlindungan asuransi untuk risiko penyakit ataupun kecelakaan harus dimiliki agar jika suatu saat terjadi risiko sakit ataupun kecelakaan tidak menggerus aset yang kita miliki,” ujar Bams.

Sedangkan kelas ketiga yang bertema YOLO: You Only Live Once itu menghadirkan Nicky Tirta. Seminar yang diadakan pada 1 November itu membahas mengenai gaya hidup anak-anak generasi muda Indonesia yang cenderung menghabiskan uang untuk membeli pengalaman, tetapi belum memiliki perencanaan keuangan jangka panjang.

Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia Nina Ong mengungkapkan, pihak menyadari bahwa pendekatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan generasi muda Indonesia harus disesuaikan dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif.