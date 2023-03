Tegaskan Amanat Bung Karno Dukung Palestina, Ganjar Harapkan Pildun U-20 Tanpa Israel

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendukung perhelatan Piala Dunia U-20 tanpa keikutsertaan Timnas Israel.

Ganjar mengatakan hal ini sesuai dengan amanat Bung Karno dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Menurut dia, sebagai kader PDI Perjuangan, prinsip dan amanat Soekarno menjadi landasan dalam berpikir. Terkait ini, Bung Karno tegas dan konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina.

Baca Juga:

“Sebagai kader PDI Perjuangan, saya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina yang telah disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan Conference of the New Emerging Forces,” kata dia dalam siaran persnya, Kamis (23/3).

Mantan anggota Komisi II DPR itu menegaskan di hari-hari belakang aksi kekerasan di Palestina oleh Israel juga cenderung meningkat.

Ganjar menilai dukungan terhadap perjuangan Palestina harus diberikan lewat pernyataan sikap.

“Saya ikut mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Saya mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka," kata Ganjar.

Oleh karenanya, dia menyebut penting bagi Indonesia untuk tetap menyuarakan dukungan kepada perjuangan Palestina merdeka.