Telegram Kritik WhatsApp Karena Punya Masalah Besar

jpnn.com - FOUNDER dan director of the Telegram, Pavel Durov mempertanyakan keamanan layanan saingannya, WhatsApp.

Apalagi, layanan pesan singkat besutan Facebook baru-baru ini terlibat masalah yang besar.

Melansir dari Android Pit, Selasa (21/5), pekan lalu, WhatsApp mengalami pelanggaran keamanan yang membahayakan privasi sekitar 1,5 miliar penggunanya. Menurut Durov, insiden ini bisa terulang dan bahkan lebih besar.

Dalam unggahanya blog yang disebut 'Why WhatsApp Will Never Be Safe' Durov menjelaskan, alasan insiden privasi terbaru mengejutkannya sama sekali.

Unggahan tersebut adalah respons pengusaha asal Rusia ini terkait data yang disimpan pengguna di ponsel bisa diambil alih hacker.

Menurut Durov, WhatsApp memiliki sejarah yang konsisten, dari tidak adanya enkripsi selama pembuatannya hingga kegagalan keamanan.