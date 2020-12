Telkomsel Gelar Program To The Poin Festival, Simak Selengkapnya di Sini

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel kembali menghadirkan program spesial kepada seluruh pelanggan setia dengan menggelar program To the Poin Festival.

Program yang berlangsung hingga 31 Desember 2020 ini diadakan sebagai bentuk komitmen Telkomsel dalam memberikan apresiasi serta pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Vice President Brand and Communications Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan, program To the Poin Festival secara khusus diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat khususnya pelanggan Telkomsel.

"Melalui program ini, kami ingin mengakselerasikan kebahagiaan pelanggan dengan acara konser digital hingga beragam hadiah menarik agar tetap semangat dan optimistis," ujar Fahmi dalam jumpa press melalui virtual, Kamis (3/12).

Untuk program pembuka, Telkomsel mengajak pelanggan mengikuti lucky draw to the Poin yang berlangsung pada 1 November - 31 Desember 2020.

Dengan menukarkan 1 Poin, maka pelanggan berkesempatan memenangkan hadiah utama 1 unit Mercedes-Benz C180.

Telkomsel juga telah menyiapkan ribuan hadiah lainnya, seperti 3 unit Honda HRV, 10 unit Samsung Note 20 Ultra, 26 unit Samsung A80, 660 emas LM total 3,5 kg dan 1800 voucher pulsa.

Pelanggan dapat melakukan penukaran Telkomsel Poin di aplikasi resmi Telkomsel untuk mendapatkan kupon undian.