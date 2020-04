Temani Keluarga di Rumah, FIlm Animasi White Snake Kini Tayang di KlikFilm

jpnn.com, JAKARTA - Film animasi White Snake membuat pecinta film terkejut. Sebab, film besutan Warner Bross dan perusahaan animasi Tiongkok ini sukses memikat hati penonton.

Beberapa penghargaan diraih film ini, di antaranya Best Animated Feature di ajang Beijing Student Film Festival, Best Chinese & American Co-Production Animation Film dalam Cinese American Film Festival, dan penghargaan Original Song Of Yhe Year di ajang China Film Critics Association Award.

Menariknya, di Indonesia, film animasi garapan sutradara Jiakang Huang dan Ji Zhao ini hanya tayang di Klikfilm.

Film yang diperankan di antaranya oleh Vincent Rodriguez III, Faye Mata, Matthew Moy ini menceritakan tentang legenda siluman ular putih yang terjatuh ke sungai setelah bertarung dengan musuhnya. Setelah sadar ternyata ia hilang ingatan dan ditemukan oleh seorang manusia pemburu ular.

Berbeda dari yang lainnya, setelah tahu manusia tersebut adalah pemburu ular ternyata siluman ular putih tetap berteman baik. Dalam memulihkan ingatan siluman ular putih yang hilang, keduanya lambat laut saling memiliki ketertarikan.

Manusia yang jatuh cinta ini tidak pernah takut kepada siluman ular putih. Ia bahkan meminta pembuat jimat untuk mengubahnya menjadi siluman, karena ingin melindungi siluman ular putih.

Film White Snake dapat dinikmati bersama keluarga sambil menunggu waktu berbuka puasa. (mg7/jpnn)