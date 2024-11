Tenda Dua Lantai di Mina, Fasilitas Baru untuk Jemaah Haji Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia layanan haji di Arab Saudi, Syarikah Ithraa Alkhair menawarkan fasilitas tenda dua lantai di Mina, sebagai solusi untuk meningkatkan kenyamanan selama mabid (bermalam).

Peningkatan ini terkait luasan dan fasilitas penunjang selama jemaah haji khusus melaksanakan Wukuf di Arafah.

Tenda dua lantai ini akan memaksimalkan ruang yang ada, termasuk area yang sebelumnya digunakan untuk kantor maktab, gudang, dan dapur.

"Kami jamin hal ini tidak akan mengurangi kenyamanan jemaah,” ujar Faisal Abdul Aziz Miajan, Chairman of The Board of Directors Ithraa Alkhair, dalam media gathering di Jakarta, Senin (18/11).

Selain itu, Ithraa Alkhair juga meningkatkan fasilitas lain, seperti perbaikan toilet yang sudah berusia 10-15 tahun, dengan memastikan kualitas saluran udara dan air tetap prima.

Sebelumnya, fasilitas serupa sudah digunakan oleh jemaah dari Afrika saat wukuf di Arafah.

Ketua Umum Asphirasi, Amaludin Wahab mengatakan, kehadiran tenda dua lantai akan memberikan kenyamanan tambahan, terutama bagi jemaah yang harus bermalam hingga tiga malam di Mina, untuk melaksanakan rangkaian ibadah melempar jumrah.

“Dengan jarak yang lebih dekat ke Jamarat, tenda ini juga mempermudah akses bagi jemaah,” ujarnya.