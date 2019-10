Tentang Mesin Berondong yang Mengusik Final Ganda Putri Denmark Open 2019

jpnn.com, ODENSE - Final ganda putri Denmark Open 2019 di Odense Sports Park, Odense, Minggu (20/10) malam WIB sempat terusik oleh dua bunyi alarm, yang membuat panitia terpaksa mengevakuasi seluruh isi stadion.

Ya, pertandingan antara Baek Ha Na/Jung Kyung Eun (Korea) versus Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (Tiongkok) sempat dihentikan, dua kali, lantaran alarm kebakaran.

Alarm pertama membuat laga dihentikan sekitar sepuluh menit. Tanda bahaya yang kedua berbunyi di saat genting, ketika ganda Korea akan melakukan servis match point. Namun, sinyal bahaya kedua itu tak sampai memakan waktu lama.

Situs BWF melansir, alarm tersebut berbunyi disebabkan oleh mesin popcorn (berondong) yang berada di suatu titik tanpa ventilasi. Fan, ofisial, staf, dan pemain dikawal keluar dari venue di saat petugas pemadam kebakaran memastikan semuanya aman.

Seorang petugas kemudian siaga di arena untuk memastikan alarm tidak akan berbunyi lagi. Sementara mesin berondong dievakuasi dari stadion.

Highlights | ???????? Korea’s Baek and Jung recover after a first game defeat to clinch the biggest achievement of their career at the DANISA Denmark Open ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/N924prJWsM