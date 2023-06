Terapkan Prinsip ESG, MPMX Raih Berbagai Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) perusahaan konsumer otomotif dan transportasi terkemuka di Indonesia kembali meraih beberapa penghargaan dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan meliputi aspek Environment, Social and Governance (ESG) dalam menjalankan praktik bisnisnya.

Sebagai entitas usaha di sektor transportasi yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, MPMX berupaya memperkokoh dan mengembangkan strategi keberlanjutan perusahaan dengan menyusun Peta Jalan Keberlanjutan 2021-2025 yang memuat rumusan strategi MPM, yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Berbagai program CSR MPM telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari pihak eksternal, seperti: Indonesia CSR Awards (ICA) 2023 kategori Best CSR In Consumer Automotive Sector Industry 2023 oleh The Iconomics Media di mana melalui serangkaian desk research, MPMX dinilai telah melakukan kegiatan CSR dan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sesuai dengan asas lingkungan, sosial, ekonomi, kesehatan dan asas pendidikan.

Baca Juga: MPMX Lanjutkan Rehabilitasi Mangrove di NTT

Top CSR Award 2023 Bintang 4 atau level “Sangat Baik” oleh Majalah Top Business: yang berarti sistem, kebijakan dan pelaksanaan CSR MPMX dinilai telah selaras dengan strategi pertumbuhan bisnis perusahaan, dengan inisiatif CSR yang mengadopsi Creating Shared Value (CSV) dan ISO 26000 SR serta sebagian besar program telah mendukung strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Top Leader on CSR Commitment 2023 oleh Majalah Top Business: yang diperoleh karena juri yang terdiri dari berbagai praktisi dari sejumlah asosiasi CSR, Asosiasi Bisnis, dan GCG, serta perusahaan konsultan CSR dan Bisnis ini menilai bahwa business leader MPMX memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem, tata kelola dan keberhasian implementasi CSR di perusahaan.

MPMX juga masuk dalam dua indeks dari IDX KEHATI, yakni “ESG Quality 45 IDX KEHATI”, yang merupakan indeks berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan, serta memiliki likuiditas yang baik; serta “ESG Sector Leaders IDX KEHATI” yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata industrinya.

Natalia Lusnita, GM of Corporate Communication & Sustainability MPM, mengungkapkan kebanggaannya atas penghargaan dan rekognisi yang didapatkan oleh perusahaannya.

“MPM Group berkomitmen untuk menerapkan pendekatan bisnis yang berkelanjutan (Sustainable business) dengan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai dan budaya berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam segala aspek aktivitas dan keputusan yang dijalankan," tutur Natalia.