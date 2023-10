Teratai Group Raih Rising Star Developer di Ajang Properti Indonesia Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Developer asal Bali, Teratai Group meraih penghargaan di ajang Properti Indonesia Award 2023 dalam dua kategori, yaitu Property Development untuk proyek Teratai Royal dan Rising Star Developer untuk skala korporasi, pada Rabu (25/10).

Teratai Royal didapuk sebagai The Favourite Premium Housing in Bali, sedangkan secara korporasi, Teratai Group berhasil dinobatkan sebagai The Innovative Boutique Developer in Bali.

Penghargaan tersebut diraih atas pencapaian Teratai Group yang telah sukses mengembangkan berbagai proyek hunian premium di Bali dan langsung terserap habis (sold out) dalam waktu singkat.

Kesuksesan ini tak terlepas dari berbagai inovasi yang dilakukan Teratai Group pada setiap portofolionya, mulai dari penerapan konsep desain yang unik, penempatan lokasi proyek yang strategis sampai dengan strategi pemasaran yang efisien.

Beberapa proyek tersebut di antaranya; Teratai Villas, Teratai Grand Village, The Promenade serta Teratai Royal.

Trophy Properti Indonesia Award diterima langsung oleh Direktur Utama PT Teratai Agung Kencana (Teratai Group), I Gede Arya Wijaya.

I Gede Arya menuturkan, pihaknya sangat berterima kasih atas apresiasi yang kembali diberikan Media Properti Indonesia.

Menurutnya, penghargaan ini membuktikan wujud keseriusan dan komitmen Teratai Group untuk melahirkan proyek-proyek berkualitas di Bali mendapat apresiasi positif tak hanya dari konsumen, namun juga para stakeholder properti lainnya.