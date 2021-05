Tersandung Skandal, Ji Soo Putus Kontrak dengan KeyEast Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - KeyEast Entertainment tak melanjutkan kontrak eksklusif dengan aktor Ji Soo.



Kabar tersebut disampaikan oleh sub agensi aktor naungan SM Entertainment tersebut melalui pernyataan tertulis.



"Ini adalah pemberitahuan bahwa kontrak eksklusif dengan aktor Ji Soo telah selesai," tulis KeyEast Entertainment, dilansir dari Soompi, Kamis (27/5).



KeyEast Entertainment menghargai keputusan pemain drama When I Was The Prettiest tersebut untuk mundur dari agensi.



Pasalnya agensi itu menilai bahwa sulit bagi Ji Soo untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai aktor saat ini.



"Kami menghargai niat baik dari Ji Soo untuk mundur agar tidak menimbulkan kerugian lebih banyak lagi," ucap KeyEast Entertainment.



Meskipun begitu, KeyEast Entertainment akan tetap mendampingi aktor kelahiran 30 Maret 1993 itu untuk menghadapi permasalahannya dengan pihak produksi drama River Where The Moon Rises.



"(Mengenai) gugatan hukum dengan pihak Drama River Where The Moon Rises, kami akan melakukan yang terbaik hingga akhir untuk menyelesaikan situasi dan kondisi yang ada," ucap agensi tersebut.



Pada Maret 2021, Ji Soo terlibat skandal akibat diduga sebagai pelaku kekesaran saat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama.



Tak hanya itu saja, Ji Soo bahkan diduga sebagai pelaku pelecehan seksual.



Akibatnya, Ji Soo dikeluarkan dari daftar pemain drama River Where The Moon Rises.

Perusahaan produksi Victory Contents pun mengajukan gugatan ganti rugi terhadap KeyEast Entertainment. (mcr7/JPNN)



