Thailand Open: Air Mata Pria India Sebelum Jumpa Dua Tiang Listrik Tiongkok

jpnn.com, BANGKOK - Ganda putra India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty menorehkan rekor di Thailand Open 2019.

Pertama dalam kariernya, Rankireddy/Shetty lolos ke final turnamen level super 500.

Dalam semifinal di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Sabtu (3/8) kemarin, duet peringkat 16 dunia itu mengalahkan juara dunia 2014 Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea) 22-20, 22-24, 21-9 dalam laga berdurasi 63 menit.

"Setelah poin terakhir itu saya sangat emosional dan mulai menangis," kata Rankireddy seperti dikutip dari situs bwf.

The journey towards their first 2019 final continues for ???????? Rankireddy/Shetty as they defeat Ko/Shin#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/dt0UddW347 — BWF (@bwfmedia) August 3, 2019