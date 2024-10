The Dramma Bicara Makna Lagu Semua Terlihat di Saat Terlambat

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-punk asal Jakarta, The Dramma akhirnya merilis lagu terbaru yang berjudul Semua Terlihat Di Saat Terlambat.

Lagu tersebut merupakan bagian atau chapter kedua dari trilogi cerita bertajuk Di Atas Tulisanku.

Semua Terlihat Di Saat Terlambat bercerita tentang waktu yang tidak dapat terulang, kenyataan yang harus dihadapi, dan berakhir dengan penyesalan di ujung cerita.

The Dramma merilis lagu tersebut di bawah naungan DO IT! Artist & Music Management.

Dari praproduksi hingga penggarapan musik, video klip, promo serta distribusi disusun secara serius dan rapi.

Video musik Semua Terlihat Di Saat Terlambat digarap oleh Dery Keyz & Fiksi Aunurofik, seorang kreator konten dan musisi berbahasa Sunda.

Adapun video tersebut menampilkan cerita dengan kehadiran Totha Sihombing yang beradu akting dengan Sanjie, vokalis The Dramma.

"Tujuan kami merilis cerita bersambung ini bukan tanpa alasan, kami ingin memberikan visual tentang kisah dari lagu-lagu The Dramma untuk para Drammatic atau pun para pendengar baru kami di luar sana," ungkap Sanjie, vokalis The Dramma.