The Falcon and The Winter Soldier: Kisah Heroik Personel The Avengers

jpnn.com, JAKARTA - Serial The Falcon and The Winter Soldier mulai tayang di Disney Hotstar hari ini. Serial garapan Marvel Studios itu hadir dalam enam episode.

Drama serial itu menceritakan duo heroik Sam Wilson (Anthony Mackie) alias The Falcon dan Bucky Barnes (Sebastian Stan) alias The Winter Soldier.

Penonton akan disuguhkan dengan kisah kehidupan keduanya setelah melewati peristiwa blip (time heist) yang terjadi di Avengers: Endgame.

Falcon dan Winter Soldier akan bekerja sama untuk melawan kelompok anti-patriotisme, Flag-Smashers dalam petualangan yang menguji persahabatan, kesetiaan, dan kesabaran mereka.

Duo heroik yang memiliki sifat berlawanan seperti api dan es ini harus mengemban tugas untuk menjaga perdamaian dunia, di saat Steve Rogers bukan lagi Captain America.

Keduanya ditantang untuk bisa mengenal diri sendiri sebagai para pahlawan yang bertanggung jawab atas perisai warisan Captain America.

The Falcon and The Winter Soldier yang merupakan bagian dari fase keempat Marvel Cinematic Universe (MCU) akan menghadirkan karakter-karakter ikonis Marvel Studios lainnya.

Mulai dari Daniel Brühl sebagai Baron Zemo, Emily VanCamp sebagai Sharon Carter atau Agent 13, Wyatt Russell sebagai John Walker - yang muncul pertama kali dalam "Captain America: Civil War”, serta Erin Kellyman sebagai Karli Morgenthau, yang dikenal dengan sebutan Flag-Smasher, sosok penjahat super. (antara/jpnn)



