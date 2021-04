Film Captain America 4 Mulai Digarap, Ini Pemerannya

jpnn.com, JAKARTA - Marvel Studio kini mulai mennggarap film keempat Captain Amerika, dikutip dari People, Minggu (25/4),

Aktor Anthony Mackie akan mengambil peran sebagai Captain America seperti pada cuplikan terakhir film The Falcon and The Winter Soldier.

Malcom Spellman didapuk sebagai penulis naskah bersama Dalan Musson, yang kemungkinan akan melanjutkan petualangan Sam Wilson.

Steve Rogers - yang diperankan oleh Chris Evans - menyerahkan mantel Captain America di akhir "Avengers: Endgame" (2019), mewariskan perisai ikoniknya kepada Sam.

Keragu-raguan Sam untuk menerima tanggung jawab tersebut dan keputusannya apakah akan membawa perisai dan menjadi Captain America atau tidak adalah inti dari alur cerita "The Falcon and the Winter Soldier."

Belum ada nama untuk duduk di kursi sutradara film tersebut. Kehadiran Chris Evan pun belum dipastikan.

Presiden Marvel Studios Kevin Feige ditanyai tentang masa depan Sam dan Bucky (Sebastian Stan) setelah seri Disney + mereka berakhir.

"Kami memiliki grafik masa depan untuk karakter pasca-Falcon dan Winter Soldier, tapi saya tidak ingin mengatakan lebih dari itu," katanya. (antara/jpnn)



