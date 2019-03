The Greatest Ever: Sebuah Pesan Motivasi dari Elephant Kind

jpnn.com - Trio pop visioner Elephant Kind akhirnya merampungkan album terbaru yang siap diluncurkan. Album penuh kedua tersebut diberi tajuk The Greatest Ever.

Band yang digawangi oleh Bam Mastro (vokal/gitar), Bayu Adisapoetra (Drum), dan Kevin Septanto (Bass) itu tentu punya alasan tersendiri dalam memberi nama album. Menurut personel Elephant Kind, The Greatest Ever punya pesan untuk menjadi lebih baik.

"The Greatest Ever karena gue ngerasa kalau mau jadi great jangan jadi great cuman sekali tapi great terus selama-lamanya. Dan message yang pengin gue sampein ke semua orang agar embrace diri mereka sendiri dan bilang bahwa gue itu the greatest ever ke diri mereka sendiri," kata Bam Mastro saat dihubungi jpnn.com lewat pesan singkat, Kamis (14/3).

Album The Greatest Ever berisi sepuluh lagu yang diproduksi Elephant Kind. Menariknya, album ini kembali melibatkan peran Lee Buddle, seorang ekspertis musik asal Australia yang sukses menangani produksi musik mulai dari Kelly Clarkson hingga Justin Bieber.

Perannya sebagai guru dari Bam di Western Australian Academy of Performing Arts berlanjut di dalam album The Greatest Ever ini. Lee Buddle bertugas untuk mastering dan juga mixing advisor. Sebelumnya dia juga dilibatkan dalam album perdana City J.

"Sentuhan dari seorang profesional kelas dunia yang dikenal memiliki cara pandang tersendiri dalam mengemas musik jelas membuat album terbaru Elephant Kind begitu berbeda dan berkesan," imbuh Bam.

Peluncuran album Elephant Kind bertajuk The Greatest Ever ditandai dengan listening party yang diadakan di Mitra Terrace, a Qubicle Centre, Jakarta Selatan.