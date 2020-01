The Jacksons dan Puluhan Musisi Ramaikan Java Jazz Festival 2020

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan nama musisi dari dalam dan luar negeri dipastikan hadir dalam perhelatan Java Jazz Festival 2020 yang bakal digelar 28, 29 Februari dan 1 Maret di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Bintang tamu spesial yang dipastikan tampil di Java Jazz Festival 2020 yaitu The Jacksons dan Omar Apollo.

The Jacksons yang beranggotakan Jackie Jackson, Tito Jackson dan Marlon Jackson hadir dalam rangka merayakan 50 tahun berkarya.

Sementara, Omar Apollo yang jadi idola anak muda masa kini siap menghibur penggemar pada hari terakhir.

"The Jacksons sedang tur di banyak negara untuk 50 tahun anniversary. Kalau Omar Apollo sedang sangat naik," kata President Director Java Festival Production Dewi Gontha di Jakarta, baru-baru ini.

Selain dua musisi tersebut, Java Jazz Festival 2020 juga punya puluhan nama musisi lainnya. Seperti Benny Mustafa N Jongens, Dwiki Dharmawan feat Nadin Amizah, Jay Som, Jeff Lorber Fusion Trio, KRLY, Maya Hasan, Michael Paulo & Gregg Karukas feat Melissa Manchester, dan Michael White.

Selanjutnya ada MLDJazzProject feat. Potret, Fariz RM & Humania, Nita Aartsen Quintet, Nusantero, Pamungkas, Paulinho Garcia, Phil Perry, RINI, Ron King Big Band, The Steve McQueens, United States Air Force Band of the Pacific, Yongky Vincent, dan sebagainya.

Java Jazz Festival 2020 mengangkat tema 'Reedem Yourself Through Music. Berasal dari pemikiran bahwa setiap manusia butuh sesuatu untuk mengalihkan diri dari rutinitas.