The Jakmania Pamer Berbagai Koreografi Demi Runtuhkan Mental PSM Makassar

jpnn.com, JAKARTA - Suporter Persija Jakarta, The Jakmania, menampilkan berbagai koreografi dan kreativitasnya di tribun timur Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (21/7).

Mereka membangkitkan motivasi pemain Persija, sekaligus meruntuhkan mental sang lawan, PSM Makassar, pada laga final leg pertama Piala Indonesia ini.

Koreografi this is champions mengawali pertunjukan suporter The Jakmania. Selain itu, ada juga tulisan Fix 2005 yang bertujuan untuk mengingatkan agar Persija tak mengulang kegagalan 2005, di Copa Indonesia, nama lama Piala Indonesia.

BACA JUGA: Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KSB Diterbangkan ke Timika

Saat itu, Persija takluk 3-4 dari Arema FC, sehingga gagal menjadi jawara turnamen bergengsi setelah kompetisi Liga Utama saat itu.

Tak cukup hanya itu, suporter kemudian mengeluarkan kostum berukuran jumbo, membentang dari atas ke bawah. Kostum itu merupakan milik Persija, saat berhasil menjuarai kompetisi pada 2001 silam. Saat itu, Persija mengalahkan PSM Makassar untuk menjadi juara.

Kostum tersebut bertujuan mengingatkan kembali, bahwa Macan Kemayoran harus superior melawan PSM karena selama ini dalam laga krusial dan penting, Persija selalu berada di atas mereka. (dkk/jpnn)