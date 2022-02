jpnn.com - Belum ada tokoh di Indonesia atau di negara lain yang mendapat julukan ‘’The Little Soeharto’’, atau Soeharto Kecil.

Di Malaysia, Mahathir Mohammad sering disejajarkan dengan Presiden Soekarno, dan mendapat julukan sebagai ‘’The Little Soekarno’’. Biasanya, orang Indonesia suka protes kalau ada propertinya yang dijarah oleh Malaysia.

Namun, ketika julukan The Little Soekarno dijarah oleh Malaysia, tidak ada suara protes dari Indonesia.

Beberapa hari belakangan ini media sosial gaduh oleh unggahan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang memampangkan foto dua muka, separuh Soeharto dan setengah Joko Widodo. Foto itu menggambarkan dua sosok yang menjadi satu, atau satu sosok yang punya dua sifat yang sama.

Narasi foto itu mencantumkan sepuluh kesamaan antara Jokowi dengan Soeharto. Semua poin itu berfokus pada satu titik yang sama, yaitu kedua presiden itu sama-sama otoriter dan kebijakannya tidak kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi.

YLBHI berhenti sampai pada perbandingan itu saja, dan tidak memberi julukan kepada Jokowi sebagai The New Soeharto atau The Little Soeharto.

Banyak pandit politik yang menyebut rezim sekarang ini sebagai neo-orba, tetapi belum ada yang menjuluki Jokowi sebagai The New Soeharto, atau The Little Soeharto.

Julukan itu tentu terasa sebagai julukan yang merendahkan. Beda dengan julukan The Little Soekarno yang disandang Mahathir, yang terasa membanggakan.