Thibaut Courtois Tinggal 78 Menit Lagi dari Rekornya Sendiri

jpnn.com, MADRID - Kiper Real Madrid Thibaut Courtois tinggal 78 menit lagi dari rekor yang dia buat sendiri, 535 menit belum kebobolan alias clean sheet.

Setelah laga melawan Alaves pada pekan ke-35 La Liga 11 Juli lalu, penjaga gawang asal Belgia itu belum kemasukan dalam 457 menit.

Courtois berjibaku mengadang sejumlah peluang emas pemain Alaves, seperti kans emas ganda yang didapat Joselu dan Lucas Perez.

"Saya senang dengan Courtois. Dia adalah kiper kami dan kami bahagia untuknya. Dia adalah kiper terbaik di dunia dan kami harus terus berusaha mendapatkan clean sheet," ujar pelatih Real Madrid Zinedine Zidane setelah pertandingan.

?????????????? @thibautcourtois and @realmadriden have kept FIVE clean sheets in a row in #LaLigaSantander! pic.twitter.com/JwOJv6W6m1 — LaLiga English (@LaLigaEN) July 10, 2020