Thibaut Courtois Ukir Rekor Hebat di El Clasico

Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois bikin Barcelona gigit jari pada laga El Clasico di Santiago Bernabeu, Senin (2/3) dini hari WIB.

Kiper asal Belgia itu membukukan clean sheet alias tak kebobolan saat Madrid berjaya 2-0 di kandang sendiri.

Courtois tampil gemilang, termasuk mementahkan dua peluang emas Barcelona yang didapat Arthur dan Lionel Messi.

Pemain berusia 27 tahun itu pun menjadi kiper pertama Real Madrid sejak musim La Liga 1974/75, yang berhasil menjaga gawangnya tak kebobolan di El Clasico dalam dua pertemuan pada satu musim. Sebelumnya, saat El Clasico musim ini digelar di markas Barcelona Desember lalu, Courtois juga clean sheet (hasil akhir 0-0).

3 - Thibaut Courtois has saved 30 of the last 36 shots on target ha has faced for @realmadriden in @LaLigaEN (three saves in the first half against Barcelona). Guardian. pic.twitter.com/gI2bYjAkvf — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020