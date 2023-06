Thirty Seconds to Mars dan Turnover Masuk Daftar Penampil di Soundrenaline 2023

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Soundrenaline 2023 kembali mengumumkan daftar pengisi acara yang bakal digelar 2 dan 3 September 2023.

Pada pengumuman fase kedua, salah satu festival musik ikonik dan juga progresif di Indonesia itu mengungkap beberapa band internasional.

Line up internasional tambahan yang bakal beraksi di Soundrenaline 2023 yakni Thirty Seconds to Mars, Explosions In The Sky, Turnover, dan The Devil Wears Prada.

"Kami ingin sedikit menuntaskan rasa penasaran para penikmat musik yang pastinya sudah tidak sabar," kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promotor Soundrenaline 2023 di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).

Thirty Second to Mars menjadi salah satu line up Soundrenaline 2023 yang cukup spesial karena sengaja diboyong langsung dari Amerika Serikat.

Pada Agustus hingga Oktober, grup yang beranggotakan Jared Leto (vokal, gitar, bass, keyboard, penulis lagu) dan Shannon Leto (drum, perkusi) tersebut sedang menggelar tur Amerika dan tidak ada jadwal ke wilayah Asia atau pun Eropa.

Demi memenuhi animo penikmat musik, Ravel Entertainment kemudian mampu mengajak band yang baru saja merilis single Stuck tersebut untuk terbang ke Indonesia dan khusus tampil di Soundrenaline 2023.

Begitu juga Turnover, skuad alternatif rock asal Virginia yang digawangi dua bersaudara Austin Getz (vokal), kemudian Casey Getz (drum), Danny Dempsey (bass) serta Nick Rayfield (guitar) itu ternyata memiliki fan base yang lumayan besar di Indonesia.