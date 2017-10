Thor: Ragnarok, Kiamat yang Segar dan Lucu

Thor: Ragnarok mendapat penilaian bagus dari kritikus dan reviewer film ternama. Di Rotten Tomatoes film ketiga franchise Thor ini mendapat cap certified fresh dengan skor 98 persen.

Jika bertahan, Ragnarok akan menjadi film Marvel terbaik, mengalahkan Iron Man (2008) yang mendulang poin 94 persen.

Penuh aksi, drama, dan bahkan komedi. Di bawah arahan Taika Waititi, film tentang superhero dari Negeri Asgard ini terasa segar.

Waititi tidak tergolong high profile dalam urusan penyutradaraan. Thor: Ragnarok merupakan layar lebar kelimanya setelah memulai debut dengan film pendek pada 2002.

Sampai pada musim panas 2015, dia diundang bertemu Kevin Feige, bos Marvel Studios, untuk menuangkan ide tentang film ketiga kisah Putra Odin itu.

Pada akhir pertemuan, Feige bertanya mengapa Waititi yakin mampu menggarap proyek raksasa berbujet USD 180 juta (Rp 2,4 triliun) tersebut.

”Saya sudah memikirkan semua ini di kepala saya seumur hidup,” jawab Waititi. Feige menyukai jawaban itu, and the rest is history.

Ditemui saat sesi roundtable interview di Park Hyatt Hotel, Sydney, Minggu lalu (15/10), Waititi adalah orang yang menyenangkan. Jawaban dan polahnya spontan, membuat suasana langsung asyik.