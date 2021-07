jpnn.com - Three lions on a shirt

Jules Rimmet still gleaming

No more years of hurt

No more need for dreaming

We can dance Nobby's dance

We could dance it in France

It's coming home,

it's coming home

It's coming, Football's coming home

(Tiga singa di dada, Jules Rimmet masih bercahaya, Tak ada lagi tahun-tahun yang menyakitkan, Tak perlu lagi bermimpi, Kita bisa menarikan Tari Nobby, Kita bisa menari di Prancis, Dia telah pulang, Dia telah Pulang, Dia pulang, Sepak bola telah kembali ke rumah).

Itu adalah potongan bait lagu "Three Lions, Football Coming Home"’ yang menjadi lagu kebangsaan suporter tim nasional Inggris.

Lagu itu diciptakan oleh Frank Skinner dan David Baddiel, menyambut gelaran Piala Eropa 1996 yang berlangsung di Inggris.

Sampai sekarang, lagu itu selalu menggema manakala pasukan Inggris, The Three Lions, melakukan pertandingan internasional di mana pun.

Pendukung Inggris percaya bahwa sepak bola adalah olahraga yang lahir di negara mereka.

Walau masih diperdebatkan kebenarannya, tetapi beberapa bukti sejarah bisa membenarkan klaim itu.

Inggris adalah negara yang menjadi tempat dirumuskannya peraturan tentang sepak bola atau yang kini biasa dikenal sebagai "Laws of the Game".