Tidak Ada Liga Champions dan Liga Europa Pekan Depan

jpnn.com, NYON - Union of European Football Associations atau UEFA memutuskan menunda semua pertandingan di kompetisi mereka yang berlangsung minggu depan, lantaran perkembangan penyebaran Covid-19.

"Semua pertandingan di kompetisi UEFA, termasuk Liga Champions dan Liga Europa tidak akan berlangsung minggu depan," bunyi pernyataan UEFA di laman resminya.

Keputusan diambil setelah UEFA menggelar pertemuan darurat melalui konferensi video dengan 55 asosiasi anggota, dewan asosiasi klub Eropa, European Leagues dan perwakilan perwakilan FIFPro.

"Mengingat perkembangan penyebaran COVID-19 di Eropa dan keputusan terkait yang dibuat oleh pemerintah yang berbeda, semua pertandingan kompetisi klub UEFA yang dijadwalkan minggu depan ditunda," bunyi pernyataan tersebut.

Pertandingan yang ditunda termasuk leg kedua 16 Besar Liga Champions yang tersisa, semua pertandingan leg kedua Liga Europa, dan seluruh laga UEFA Youth League. "Keputusan lebih lanjut tentang kapan pertandingan ini, akan dikomunikasikan pada waktunya," bunyi keterangan pihak UEFA.

Sebagai konsekuensi dari penundaan tersebut, undian perempat final Liga Champions dan Liga Europa yang dijadwalkan 20 Maret juga ditunda. (uefa/jpnn)

Leg kedua 16 Besar Liga Champions yang ditunda

Rabu (18/3) WIB

Juventus vs Lyon (leg pertama Lyon menang 1-0)

Manchester City vs Real Madrid (leg pertama Man City menang 2-1)

Kamis (19/3) WIB

Barcelona vs Napoli (leg pertama 1-1)

FC Bayern Muenchen vs Chelsea (leg pertama Bayern menang 3-0)