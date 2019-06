Tiga Momen Spesial BTS di Bulan Juni

jpnn.com - ''Hari pertama menjadi member paling baru dari @BTS_twt. Love u guys.'' Itu adalah cuitan Charli XCX pada Agustus 2017 lalu. Saat itu, untuk kali pertama, Charli XCX bertemu BTS di Korea Selatan. Rupanya pertemuan dua tahun lalu tersebut berujung indah. Single Dream Glow hasil kolaborasi Charli XCX dan BTS akhirnya dirilis Jumat lalu (7/6).

Meski mengusung nama BTS, lagu itu sebetulnya hanya dinyanyikan tiga di antara tujuh member boyband bentukan Big Hit Entertainment tersebut. Yakni, Jin, Jimin, dan Jungkook.

Lirik lagu itu terdiri atas bahasa Korea dan Inggris. Dengan nada yang easy-listening dan lirik yang menyebarkan semangat, banyak fans menyebut lagu itu menjadi summer anthem yang sempurna.

BTS dan Charli XCX bekerja sama dengan Stargate dalam merilis lagu tersebut. Ini juga bukan kali pertama Charli XCX berkolaborasi dengan bintang K-pop. Awal tahun ini, dia menulis lagu untuk TWICE yang berjudul Girls Like Us dan rapper Jay Park yang berjudul Unlock It.

Meski begitu, single yang satu ini istimewa. Sebab, Dream Glow merupakan soundtrack dari game ponsel bernama BTS WORLD. Game tersebut berbentuk simulasi yang membuat pemainnya seolah menjadi manajer BTS sebelum membuat boyband itu. Sama seperti tugas manajer betulan, pemainnya ditantang untuk bisa menjadikan boyband itu terkenal di kancah internasional.

Meski soundtrack-nya sudah bisa didengarkan di beberapa layanan streaming, game itu baru akan dirilis pada akhir Juni. ''Hey! Manager! 26 Juni adalah hari pertamamu bekerja,'' cuit Instagram resmi BTS World di Twitter, lengkap dengan link pre-registrasi, di hari yang sama dengan perilisan Dream Glow.

Kabar baik dari BTS bukan hanya itu. Pada Kamis lalu (6/6), Recording Academy (penyelenggara Grammy Awards, Red) mengundang tujuh member BTS menjadi voting member. Dengan kata lain, Jungkook, V, Jimin, Jin, Suga, RM, dan J-Hope bisa ikut memilih pemenang Grammy tahun depan. Recording Academy juga mengundang Big Hit Entertainment founder Bang Shi-hyuk. Berbeda dengan BTS, Shi-hyuk menjadi professional member.