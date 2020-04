Tiga Ribu Pasien Virus Corona di Amerika Bakal Jadi Kelinci Percobaan untuk Obat Ini

jpnn.com, WASHINGTON - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengatakan, obat antimalaria hidroklorokuin akan digunakan dalam uji coba yang mencakup 3.000 pasien di sebuah rumah sakit di Detroit, Michigan. Hasil percobaan tersebut akan dipantau dalam sebuah studi formal.

Pence dalam jumpa pers di Gedung Putih mengatakan bahwa AS lebih dari siap menyediakan hidroklorokuin untuk klinik dokter dan apotek di daerah Detroit. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah federal telah menyimpan 29 juta dosis persediaan hidroklorokuin.

Pekan lalu, Trump mengatakan obat hidroklorokuin telah diberikan kepada 1.100 pasien di New York bersama dengan obat Z-Pak, yang merupakan azitromisin.

AS meningkatkan pengembangan perawatan untuk pasien COVID-19, termasuk bereksperimen dengan hidroklorokuin dan terapi yang berhubungan dengan darah, seiring kian meningkatnya jumlah kasus infeksi dan kematian.

Menurut data dari Center for Systems Science and Engineering di Universitas Johns Hopkins, hingga Senin (6/4) pukul 01.00 GMT (08.00 WIB), jumlah kasus COVID-19 di AS mencapai 337.072 dengan 9.619 kematian. (xinhua/ant/dil/jpnn)