Tim Suryanation Motorland Dibuat Melongo di Markas Builder Dunia

jpnn.com - Usai mengunjungi museum Harley-Davidson, tim Suryanation Motorland bertandang ke markas builder motor custom tiga generasi, yakni Arlen Ness Motorcycles.

Perjalanan yang cukup melelahkan, karena museum Harley-Davidson terletak di Milwaukee, harus terbang lagi sejauh 3.000 km ke markas Arlen Ness Motorcycles di wilayah barat Amerika Serikat.

“Tidak heran jika Arlen Ness dapat banyak penghargaan pada masa lalu. Ia sangat kreatif dan juga mampu menciptakan sebuah karya out of the box. Setelah melihat secara langsung karya-karya dan proses pengerjaannya di Arlen Ness Motorcycles, referensi saya tentang motor custom jadi bertambah dan bisa menjadi inspirasi dalam membangun motor saat kembali ke Indonesia,” ujar builder dari Kedux Garage, Komang Gede Sentana.

Arlen Ness Motorcycles adalah legenda custombike, meskipun Arlen Ness sudah meninggal pada Maret 2019, tetapi karyanya sangat mendunia. Belum lagi komponen aksesori yang diburu oleh penggemar modifikasi di Indonesia.

Para builder dibuat terkesima akan buatan Arlen Ness yakni "Mach Ness".

Budi Kurniawan, pemenang Suryanation Motorland Battle Medan mengakui sangat menyukai motor yang sebenarnya sudah lama dibuat, tahun 2005. Namun rekayasa penggunaan mesin jet dan desain futuristik begitu memukau.

Adapun Lutfi Ardika, pemenang Suryanation Motorland Battle Surabaya memilih motor “Yellow Chopper” bergaya old-school dengan frame ringan dan posisi jok rendah sebagai motor favoritnya.