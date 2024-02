Timnas eFootball Indonesia Juara AFC eAsian Cup Qatar 2023

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional eFootball Indonesia berhasil menjadi juara AFC eAsian Cup Qatar 2023.

Timnas eFootbal Indonesia meraih juara setelah mengalahkan Jepang pada babak final di Virtuocity Arena Doha, Qatar, Minggu malam atau Senin dini hari WIB.

Timnas eFootball Indonesia yang diperkuat Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudie menundukkan Jepang dengan skor akhir 2-0 dalam laga best of three atau mencari dua kemenangan terlebih dahulu, demikian disiarkan AFC Asian Cup.

Indonesia, yang menurunkan Elga dan Faidan, menekuk tim Negeri Matahari Terbit 1-1 pada leg pertama melewati sudden death penalty dengan unggul 3-2, kemudian memastikan kemenangan dengan 1-0 pada leg kedua.

Pertemuan Indonesia dengan Jepang merupakan kedua kalinya dalam turnamen setelah keduanya saling mengalahkan pada fase grup di Grup D.

Babak pertama leg pertama berlangsung ketat hingga tidak ada gol tercipta.

Indonesia tercatat memiliki persentase penguasaan bola sebanyak 60 persen.

Namun, Jepang juga terus menekan skuad Merah Putih.