Tingkatkan Peluang Bisnis Konstruksi di Indonesia, Waskita Karya Gandeng HDEC

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) hari ini, Rabu (19/6) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Hyundai Engineering & construction Co. (HDEC) di Hotel Best Western The Hive, Jakarta.

Di mana HDEC sebagai kontraktor EPC internasional saat ini sedang mencari mitra strategis untuk meningkatkan kemampuan teknis dan komersialnya.

Serta mempromosikan peluang bisnis di pasar konstruksi internasional, khususnya di Indonesia.

Nantinya HDEC dan PT Waskita Karya akan menjadi mitra bisnis startegis global jangka panjang.

"Harapannya sebagai mitra bisnis jangka panjang HDEC dan PT Waskita Karya akan menjadi mitra strategis global HDEC," kata Director of Business Development & Quality, Safety, Health & Environment, Fery Hendriyanto.

PT Waskita Karya kata Fery bergabung dengan HDEC dengan memberikan proposal kompetitif, berdasarkan kekayaan sumber daya teknis, keuangan, keahlian, pengalaman, dan lainnya.

Penandatanganan MoU dimaksud untuk mengembangkan peluang bisnis sebagai mitra strategis global dalam kerja sama. Dalam acara ini, kedua perusahaan akan saling memperkenalkan proyek-proyek konstruksi terkait EPC.

HDEC dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., kedepannya juga akan mengeksplorasi dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan untuk berpartisipasi bersama dalam berbagai proyek.(chi/jpnn)