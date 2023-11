Tinjau IHC Bali Internasional Hospital, Ini 3 Fokus Utama Menkes Budi Gunadi

jpnn.com, SANUR - PT Pertamina Bina Medika-Indonesia Healthcare Corporation (IHC) atau Holding Rumah Sakit (RS) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memantau pembangunan Bali International Hospital (BIH) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur Bali, yang akan bersiap launching Q3 2024.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mendukung kesiapan opening BIH, termasuk potensial market, SDM tenaga medis, dan para Diaspora yang saat ini masih bertugas di luar negeri, serta bisnis model.

“Target segmen dari Bali International Hospital adalah masyarakat Indonesia yang berobat keluar negeri sehingga IHC dapat menentukan dan identifikasi potensial market dari lokal Indonesia,” kata Menkes Budi Gunadi dalam kunjungan ke BIH pada Selasa (28/11).

Fokus kedua, kata Menkes Budi Gunadi, adalah kesiapan SDM tenaga medis dokter-dokter Diaspora.

"Di mana para tenaga medis yang bertugas di luar negeri bisa kami tarik kembali ke Indonesia," sebutnya.

Fokus ketiga adalah bisnis model rumah sakitnya.

“Kemenkes ingin rumah sakit-rumah sakit seperti Bali International Hospital ini bisa lebih banyak lagi sehingga orang Indonesia tidak kemana-mana hingga ke luar negeri, untuk berobat di Indonesia saja,” ujarnya.

Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC drg. Mira Dyah Wahyuni menambahkan value proposition dari Bali International Hospital, yaitu quality of clinical care, timeliness of care untuk dapat memberikan layanan dengan minimal waktu tunggu.